ORIGI, A Firenze in questi giorni, tra padel e allenamento

In questi giorni, Divock Origi è passato da Firenze. Per quanto possa suonare strano, l'attaccante del Milan - ancora sotto contratto con i rossoneri per un anno - viene spesso nel capoluogo toscano in solitaria. A fare da collante tra la città della Fiorentina e l'ex Liverpool è il personal tranier dello stesso giocatore. Origi infatti, come tutti gli atleti, è seguito da una vita da una figura professionale molto appassionata di padel, sport che pratica in tante città sparse per l'Italia. Tra queste anche Firenze, in una struttura molto vicina al campo del Porta Romana. Origi segue sempre il suo preparatore, a maggior ragione in un momento come questo in cui sta cercando squadra, essendo fuori dal progetto del Milan.

Motivo per cui è stato più volte a Firenze nel corso dell'estate, e anche in questi giorni - dopo essersi svagato anche con un po' di sano padel - ha passato anche qualche ora al campo del Porta Romana, allenandosi individualmente in attesa che si possa delineare il suo futuro.