OLYMPIACOS, Tanti ex invitati ad Atene. C'è anche Mirallas

C’è grossa attesa anche in casa Olympiacos chiamata ad un appuntamento importantissimo con il primo trofeo europeo della propria storia. A tal proposito il club ha invitato all’OPAP Arena alcuni tifosi d’eccezione. Certamente ci sarà l’ex tecnico di Olympiacos e Barcellona Ernesto Valverde e grandi ex giocatori come Giovanni Silva, Marco Silva, Pedro Martins, Chori Dominguez e Roberto Jimenez. Presente anche il doppio ex Kevin Mirallas. Sono stati poi invitati Abidal, Guillermo, Elabdelaoui, Rafinha e Pandelic e l’Associazione Veternai dell’Olympiacos. Lo riporta il titolo locale Sportday.