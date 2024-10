KLOPP, Entrerà in Red Bull e lavorerà al fianco di Mario Gomez

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 2025 Jurgen Klopp tornerà a lavorare a sei mesi dal suo addio al Liverpool. Non come allenatore, bensì da 'Head of Global Soccer' della Red Bull. In cosa consisterà il suo lavoro? Lo racconta il tedesco stesso in un'intervista al podcast 'Einfach mal Luppen': "Fondamentalmente sono un consulente. Qualcuno che si spera possa portare calma in varie situazioni, che possa valutare correttamente le cose in altre situazioni e che sia disposto a lavorare con gli allenatori. Voglio solo sostenere, non interferire, perché so anche quanto sia stupido. Ma voglio trasmettere la mia esperienza e restare nel settore che conosco meglio ”.

Oggi, a tre settimane esatte dall'ufficializzazione della decisione, Klopp ha difeso la sua scelta e ha rivelato chi sarà il suo collega più vicino negli uffici della Red Bull: “Il mio collega più vicino sarà Mario Gomez, nessuno di noi avrebbe immaginavo che questo sarebbe successo prima o poi. Sarà fantastico. Naturalmente ho già parlato con Mario. Ma non in termini di contenuti. Si comincia il 1° gennaio. Il piano è che io mi prenda una vacanza fino ad allora".