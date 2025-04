Kean tra gli italiani con il più alto valore di mercato, eguaglia Calafiori a 40 milioni

Il portale di statistiche Transfermarkt ha stilato la classifica dei giocatori italiani con il valore più alto sul mercato. Come è possibile vedere la classifica aggiornata all'ultimo dato sui valori di mercato Alessandro Bastoni ha raggiunto un traguardo significativo, portando il suo valore a 80 milioni di euro, eguagliando il suo compagno di squadra Nicolò Barella. In questa speciale classifica c'è anche Moise Kean che è l'unico della Fiorentina presente in lista: il centravanti viola è attualmente ottavo a 40 milioni di euro. Di seguito l'elenco completo.