IFFHS, Ranking mondiale: Fiorentina al 13° posto

Come ogni fine stagione la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio (IFFHS) ha stilato la sua classifica del ranking mondiale dei club per la stagione 2022/23. Ed è proprio una delle tre finaliste italiane, l’Inter, che è andata a un passo dal successo in Champions League, a essere la formazione della Serie A con il posizionamento migliore. I nerazzurri, infatti, si piazzano al quinto posto assoluto, il quarto in Europa, alle spalle di Real Madrid, Manchester City, Flamengo e Benfica. Presente nei primi 10 posti anche il Napoli, vincitore della Serie A dopo 33 anni dall’ultima volta. Se Inter e Napoli si trovano nei primi 10 posti della graduatoria mondiale, per trovare un altro club italiano non bisogna scendere di molto, vista la presenza della Fiorentina, altra finalista, al 13° posto.

La classifica italiana

5. Inter: 249 punti;

9. Napoli: 225 punti;

13. Fiorentina: 203,25 punti;

16. Roma: 198,5 punti;

20. Juventus: 188 punti;

22. Milan: 187 punti;

55. Lazio: 147,5 punti;

187. Atalanta: 86 punti;

220. Torino: 78 punti;

231. Bologna: 76 punti;

231. Monza: 76 punti;

268. Udinese: 70 punti;

291. Sassuolo: 66 punti;

291. Salernitana: 66 punti;