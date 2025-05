Finale Champions, l'Inter con la terza maglia e con tutti i suoi dipendenti al seguito

Il 31 maggio è ancora lontano ma sale già la febbre per la finale di Champions da parte di tutte e due le squadre. Intanto, secondo SkySport, sia l'Inter che il Psg a Monaco hanno invitato tutti i loro dipendenti, come riconoscimento per chi lavora dietro le quinte condividendo con tutte le parti un momneto così importante per la vita di un club. SportMediaset riporta invece una curiosità sulla maglia che ha scelto di indossare l'Inter, probabilemnte per scaramanzia.

La squadra di Inzaghi indosserà non la divisa nerazzurra ma la terza maglia, gialla per i giocatori di movimento e arancione, quella già indossata a San Siro contro il Barcellona che gli è valsa l'MVP, per Sommer. Classica prima maglia invece per il Psg.