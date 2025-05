Venezia-Fiorentina, i precedenti non sono favorevoli ai viola: ecco le statistiche

Con Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma si chiude la trentaseiesima giornata di Serie A. E la Lega Serie A ha pubblicato alcune interessante statistiche sulla sfida in programma oggi alle ore 18.30 al Penzo.

Il Venezia è rimasto imbattuto in cinque delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina – quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte nel parziale – dopo che aveva subito otto ko nelle nove precedenti di campionato (1V). Il Venezia ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di campionato contro la Fiorentina, compreso il match di andata (0-0): un ‘clean sheet’ in più rispetto a quelli collezionati dai lagunari in tutti i precedenti 23 incroci contro la Viola in Serie A.

La Fiorentina è la squadra contro la quale il Venezia ha vinto più partite casalinghe in Serie A: otto sulle 13 totali (1N, 4P) comprese tutte le ultime quattro nella competizione. La Fiorentina ha perso sei delle ultime 10 trasferte (2V, 2N) di Serie A – tante quante nelle precedenti 19 gare esterne (8V, 5N) - : nel periodo (da metà dicembre), soltanto Empoli (sette) e Monza (10) hanno subito più ko nel torneo rispetto ai toscani. Tutte le quattro vittorie conquistate dal Venezia in Serie A sono arrivate al Penzo, l’ultima ad aprile contro il Monza; nel dettaglio, quella veneta è la squadra che ha raccolto in percentuale più punti in casa sul totale di classifica: il 65%, ovvero ben 17 sui 26 complessivi. La Fiorentina ha perso l’ultimo confronto di campionato contro la Roma senza trovare la via del gol e potrebbe subire due sconfitte di fila restando a secco di reti per la seconda volta in questo torneo, in entrambi i casi nel 2025 (la prima lo scorso febbraio).

La Fiorentina è la squadra che vanta il miglior rapporto tra tocchi in area avversaria e gol realizzati: una rete ogni 13 palloni giocati nei 16 metri avversari; di contro, solo il Lecce ha registrato finora una media peggiore (24) rispetto a quella del Venezia (un centro ogni 22). Con la rete segnata contro il Torino, Kike Pérez è diventato il secondo spagnolo a realizzare un gol col Venezia in Serie A, dopo Juan Santisteban Troyano (due reti nel 1961/62); il centrocampista dei lagunari potrebbe andare a bersaglio per due match di fila per la prima volta in carriera nei cinque maggiori campionati europei.

Tra i difensori che hanno all’attivo almeno 2000 minuti giocati, soltanto Ardian Ismajli è stato superato meno volte in dribbling (solo tre) rispetto a Luca Ranieri (quattro) nella Serie A 2024/25. Moise Kean ha preso parte a 20 gol (17 reti, tre assist) in questo campionato; tuttavia, l’attaccante delle Fiorentina non ha partecipato ad alcuna marcatura nelle ultime due gare del torneo e potrebbe restare senza mettere lo zampino in alcun gol per tre match di fila per la prima volta con la maglia della Fiorentina in Serie A.