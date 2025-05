Social La Fiorentina è sbarcata a Venezia: i viola in traghetto per la città lagunare

vedi letture

La Fiorentina è arrivata poco fa a Venezia, dove domani l'attende la squadra di Di Francesco per il match della 37esima giornata. Lo mostra una Storia Instagram di Nicolò Fagioli, in cui si nota il gruppo squadra sparpagliato su un traghetto, mezzo per ovvi motivi più utilizzato per gli spostamenti nella città lagunare. I viola pernotteranno nel capoluogo veneto e domani alle 18:30 si giocheranno le ultime speranze di Europa tramite campionato, in cui sono chiamati a racimolare 9 punti sugli altrettanti disponibili. Qua sotto un frame della Storia di Fagioli: