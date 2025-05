Il priore Pagano: “Papa Leone XIV e quella battuta sulla Fiorentina dopo il ko a Roma”

Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito e amico di Papa Leone XIV, ha parlato in collegamento dal Convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze nel corso della trasmissione "In altre parole" condotta da Massimo Gramellini. Padre Pagano ha parlato di questa grande amicizia nata nella metà degli anni Ottanta quando lui e Robert Prevost (oggi Papa Leone XIV) studiavano insieme e poi sono sempre rimasti in contatto. Ha raccontato le passioni del nuovo Pontefice e sorridendo ha confermato che Papa Leone è tifoso della Roma: "Si sente molto italiano e molto romano. Questa passione lui ce l'ha e prima del Conclave l'ho un po' sfottuto perché la Roma doveva giocare con la Fiorentina e gli ho detto: "Mi raccomando non mi massacrare la Fiorentina..." E invece poi la Roma ha vinto con la Fiorentina 1-0 e gli ho detto: "Papa Francesco ti ha fatto il primo miracolo..." Il secondo già mi immaginavo quale sarebbe stato.

Sì, mi aspettavo che sarebbe diventato Papa...". In studio, tra gli altri, era presente anche Corrado Formigli, noto tifoso viola.