Milenkovic nella top 11 di Premier: a sceglierlo due leggende inglesi

Tutti pazzi per Nikola Milenkovic. Il centrale classe '97 dopo sette stagioni alla Fiorentina ha scelto di trasferirsi la scorsa estate in Premier League: decisione più che felice visto il rendimento tenuto al Nottingham Forest. Nella storica stagione dei Tricky Trees, settimi e in piena corsa per una qualificazione europea, Milenkovic è risultato comunque tra i migliori.

Tanto da essere stato scelto da due ex difensori, leggende della Premier, nelle rispettive top-11 di fine anno. Si tratta di Gary Neville (ex United) e Jamie Carragher (ex Liverpool) che sui canali di SkySports Uk lo hanno nominato tra i migliori difensori d'Inghilterra. Una testimonianza di stima e di che impatto clamoroso abbia avuto il serbo col Nottingham di Nuno Espirito Santo.