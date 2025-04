Fiorentina, squadra per più minuti in svantaggio nella storia della Serie A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle formazioni di Serie A che sono state più minuti in vantaggio, in parità e in svantaggio nella storia del massimo campionato italiano. Di queste tre graduatorie, la Fiorentina è in vetta alla peggiore, quella relativa al maggior numero di primi passati sotto nel punteggio. I viola infatti, con guidano 58.162 minuti in 87 stagioni sono la formazione che ha passato più tempo in svantaggio nella storia della Serie A. Dietro i viola ci sono la Lazio (58.024) e la Roma (56.855). I gigliati sono invece 5°, con 71.573 minuti, nella classifica relativa alle formazioni che sono state maggiormente avanti nel punteggio (classifica guidata dalla Juventus con 100. 388 minuti) e 5°, con 135.911 minuti, anche nella graduatoria legata al maggior numero di primi vissuti in una situazione di parità. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: