DAZN, Il Franchi è imbattuto dall'ultimo Fiorentina-Milan

In un'interessante analisi in vista del big match di domani sera, DAZN ha messo in evidenza alcuni dati che fotografano la situazione attuale di Fiorentina e Milan. Si parte dal Franchi, dove l'ultima sconfitta dei viola risale al 30 marzo scorso proprio contro i rossoneri, un'unica battuta d'arresto nelle ultime dieci partite in casa.

Oltre al fattore campo, DAZN confronta anche le statistiche difensive delle due squadre: entrambe le retroguardie sono state bucate sette volte, ma hanno mantenuto due clean sheet. La situazione cambia radicalmente in attacco, con la Fiorentina reduce da un deludente 0-0 in cui non ha registrato nemmeno un tiro nello specchio, un record negativo che durava da maggio 2021. In contrasto, il Milan si presenta al Franchi con il miglior attacco della Serie A, avendo messo a segno 14 gol.