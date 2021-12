BIRAGHI, Oggi la quarta partita saltata da inizio 2019/20

Il discusso rosso rimediato con le due ammonizioni prese contro il Sassuolo costringerà Cristiano Biraghi a saltare l'ultima gara dell'anno in cui la Fiorentina è impegnata sul campo dell'Hellas Verona. L'assenza forzata del capitano viola è un'assoluta novità per quest'anno, visto che l'ex Inter è partito finora titolare in tutte e diciotto le gare di campionato, saltando solo pochissimi minuti.

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno del suo stakanovista, impiegato fino ad adesso per il 94% dei minuti stagionali (1529 minuti) e quella di Biraghi è un'assenza che è una novità anche se allarghiamo l'orizzonte temporale: nelle ultime due stagioni infatti il numero tre viola ha saltato solo tre partite di campionato (una per squalifica e due per scelta tecnica sotto la guida Prandelli nella scorsa stagione). In queste tre partite la Fiorentina ha vinto solo una volta (lo scorso marzo, contro il Benevento), perdendo precedentemente contro il Milan e pareggiando 0-0 col Bologna.