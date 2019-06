BENASSI, Relax alle Maldive in compagnia di Berardi

L'amicizia prima di ogni cosa. Potrebbe essere questo lo slogan per presentare la foto in spiaggia alle Maldive pubblicata su Instagram da Marco Benassi, centrocampista della Fiorentina, in compagnia di Domenico Berardi, esterno di attacco del Sassuolo. I due hanno deciso di trascorrere insieme, con le proprie fidanzate, un po' di giorni di relax al mare. Qui di seguito la foto visibile sul profilo ufficiale del centrocampista viola.