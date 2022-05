ARSENAL, Il numero 11 di Torreira finisce a Martinelli

Una piccola novità in casa Arsenal può essere presa come un indizio di mercato utile per i tifosi della Fiorentina: con un tweet pubblicato poco fa, i gunners hanno annunciato il nuovo numero di Gabriel Martinelli. L'attaccante italo-brasiliano dalla prossima stagione avrà sulla schiena l'undici, numero che all'Arsenal è stato occupato nelle ultime stagioni da Lucas Torreira (anche in quella attuale in cui è stato in prestito a Firenze). Anche attraverso il cambio di proprietà del suo vecchio numero, l'Arsenal sembra quindi prepararsi alla partenza definitiva dell'uruguayano, che dovrebbe essere riscattato dal club di Commisso per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Introducing our new number 1️⃣1️⃣ for next season...



Congratulations, Gabi



🇧🇷 @GabiMartinelli pic.twitter.com/7FaGTTcij7 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2022