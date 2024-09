ARBITRO, Un solo precedente tra Dea e Viola per Sacchi

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'arbitro Juan Luca Sacchi dirigerà la gara tra Atalanta e Fiorentina in programma domenica alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. L'arbitro della sezione di Macerata ha già diretto una partita che vedeva di fronte le due squadre: Fiorentina-Atalanta dell'11 aprile 2021 dove la squadra di Gasperini vinse per 2-3. Per i viola a segno con una doppietta Dusan Vlahovic, per la Dea doppietta di Duvan Zapata e gol su rigore dell'ex Josip Ilicic.

Nella sua carriera, Sacchi ha diretto 6 volte la Fiorentina e il suo bilancio è in pari: 3 le vittorie dei viola e altrettante sono le sconfitte.