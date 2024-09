ALL. SUBBIANO, Squalificato, vittoria 3-0 per il Pontassieve

FirenzeViola.it

© foto di Flavio Mazzoleni

Il "fallo" dell’allenatore del Subbiano, Alessio Guidotti, che è entrato in campo per fermare un attaccante del Pontassieve lanciato a rete, ha causato la sconfitta a tavolino per la sua squadra. Il giudice sportivo ha accolto il ricorso del Pontassieve, riconoscendo che l’intervento di Guidotti ha alterato l’andamento della partita. Il Pontassieve ha vinto 3-0 e il suo presidente ha sottolineato l'importanza del messaggio di lealtà sportiva trasmesso dalla sentenza. L'allenatore del Subbiano è stato squalificato per un mese e mezzo, ma il caso solleva questioni di fair play e rispetto sul campo. A riportarlo è La Nazione.