VOGLIA DI SOGNARE, CAPOCANNONIERE IN BUNDES E NON SOLO: CHI È NICLAS FÜLLKRUG

In attesa di capire i possibili movimenti in uscita nell’attacco gigliato (Jovic e Cabral), prosegue il casting per il nuovo, possibile centravanti. Dopo Dia e compagnia è entrato in ottica viola, come anticipato dalla nostra redazione, Niclas Füllkrug, centravanti del Werder Brema. Il calciatore tedesco sarebbe stato portato all’attenzione dell’area tecnica (dunque sarebbe un profilo “proposto” e non espressamente cercato dai viola).

Andando sempre più nel dettaglio, la valutazione dell’attaccante classe ’93 potrebbe aggirarsi sui 15 milioni. Mentre l'attuale contratto ha come scadenza il 30 giugno 2025. Tra Bundesliga e serie b tedesca ha ottenuto 261 presenze e 91 reti (35 nelle ultime due stagioni). Un grande traguardo però è stato ottenuto questa stagione: con 16 centri, insieme a Nkunku, si è laureato capocannoniere della Bundesliga. Considerando anche il fatto che in classifica il Werder Brema è arrivato tredicesimo. A livello europeo con i club di appartenenza non ha mai realizzato presenze (la sua carriera si è concentrata tra Werder Brema, Hannover e Norimberga), ma a livello di nazionale si è fatto molto spazio ultimamente, diventando elemento importante della Germania (9 presenze 7 gol). Nell’ultimo Mondiale giocato in Qatar si è preso sulle spalle il numero 9, oltre che agli elogi del commissario tecnico della Nazionale Flick: “Niclas è il genere di persona che vuole costantemente migliorare e dà alla squadra fiducia. Per lui tutto sembra possibile".

Umiltà, voglia di dare sempre il massimo e desiderio di voler cambiare aria dopo tutta la carriera, fin qui, giocata in Germania. Il nome di Füllkrug in ottica Fiorentina sarà sicuramente da tenere d’occhio.