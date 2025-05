Domenica negativa per Zaniolo: zero gol, zero assist in tre mesi con la Fiorentina

vedi letture

Raffaele Palladino lo aveva schierato per fargli interpretare il ruolo del Joker, per replicare lo psicodramma in cui erano caduti i settantamila dell'Olimpico qualche mese prima, quando un suo gol - e soprattutto una sua esultanza - aveva fatto ribollire le viscere del popolo giallorosso; invece la domenica di Nicolò Zaniolo è stata da Agente 007. Zero tiri in porta, zero occasioni create, sette palle perse.

Anche perché al doppio zero di ieri c'è da aggiungerne un altro più rumoroso: zero gol, zero assist in tre mesi a Firenze. A Raffaele Palladino non è riuscita la magia fatta con Moise Kean e quella di Roma sa tanto di ultima chance carbonizzata per un talento tanto sfortunato ma che non sembra voglia aiutarsi molto in questo periodo di carriera. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.