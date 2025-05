Il programma di oggi in casa Fiorentina: allenamento pomeridiano, occhi puntati su Dodo

Il day after Roma-Fiorentina vedrà i viola subito in campo. Nessuna sosta prevista: c'è da preparare il ritorno contro il Real Betis (in programma giovedì al Franchi), una gara che, anche vista la sconfitta di misura a Roma, diventa l'appuntamento più importante della stagione.

Raffaele Palladino valuterà oggi le condizioni di Dodo: il brasiliano si è operato dieci giorni fa per un'appendicite e ieri è tornato a correre al Viola Park, oggi si saprà di più su quante saranno le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto giovedì. Per tutti gli aggiornamenti seguici su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!