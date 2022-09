VIOLA PARK E STADIO, ROCCO SI PRENDE UN ALTRO MESE

Continua il soggiorno a Firenze di Rocco Commisso che dopo la Juventus non ha intenzione di ripartire, anzi: è previsto che il numero uno della Fiorentina resti almeno un altro mese in Toscana, godendosi l'esordio nei gironi di Conference League e alcune partite fondamentali per il cammino in campionato.

Oltre a questo vanno avanti anche i tanti discorsi legati alle infrastrutture, e proprio stamani si è recato ancora una volta al Viola Park prima di assistere all'ultima parte dell’allenamento mattutino a Campo di Marte della squadra di Vincenzo Italiano. Una visita che però ha fatto un po' storcere il naso al presidente gigliato che in questi giorni ha dovuto registrare un ritardo nei lavori al sontuoso centro sportivo di Bagno a Ripoli la cui inaugurazione dovrebbe avvenire tra fine 2022 e inizio 2023, ma quasi sicuramente a questo punto slitterà ulteriormente di qualche mese.

In questo mese si aggiungeranno anche gli incontri con il Comune di Firenze: si attende il ritorno del sindaco Dario Nardella dall'estero (cosa che avverrà domani) per fissare un incontro e parlare della questione stadio (la Fiorentina deve decidere se durante i lavori si allena era o meno al Franchi) e magari della linea della tramvia che arriverà a bagno a Ripoli e che prevede un parcheggio scambiatore proprio al viola park (i tempi restano estate 2023).

La questione infrastrutture resta dunque sempre al centro del progetto, ma la conclusione del Viola Park ancora necessiterà di qualche tempo prima di arrivare. E il prossimo mese Commisso spera possa portare ulteriori novità.