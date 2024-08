VIOLA ALL'ESORDIO EUROPEO: TORNA LA CONFERENCE COL NUOVO FORMAT

FirenzeViola.it

Questa sera la Fiorentina farà il suo esordio in Conference League. Per il terzo anno consecutivo la squadra viola tenterà di qualificarsi alla fase successiva della competizione europea che l'ha vista arrivare in finale nelle ultime due stagioni. Precisamente a distanza di 85 giorni dalla sconfitta di Atene, la Fiorentina tornerà a giocare una gara di Conference, con l'intento di voltare pagina, cercando, già da stasera, di ipotecare la qualificazione e pensare così al nuovo cammino europeo.

Il primo ostacolo si chiama Akademia Puskas, un avversario sulla carta molto più abbordabile rispetto a Twente e Rapid Vienna che la Fiorentina ha dovuto incontrare nelle precedenti due edizioni al turno preliminare. L'anno scorso contro la squadra austriaca i viola allora allenati da Vincenzo Italiano dovettero addirittura ribaltare il risultato dell'andata dato che a Vienna finì 1-0 per il Rapid. Fondamentale sarà quindi scendere in campo con l'approccio giusto, provando a non commettere l'errore più grande, ovvero quello di sottovalutare l'avversario.

Rispetto agli ultimi due anni però, se la Fiorentina dovesse superare i preliminari, entrerà nella nuova fase che da quest'anno non è più a gironi ma a campionato con tutte e 36 le squadre che disputeranno la Conference. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

Come funzionerà il sorteggio del 29 e 30 agosto? Il sito Uefa spiega che le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un apposito software sorteggerà casualmente otto avversarie nelle quattro fasce, visualizzandole sullo schermo in sala sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta. Il sorteggio inizierà dalla prima fascia e continuerà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non conosceranno le avversarie.