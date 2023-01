VIDEO FV, BREKALO: "FIORENTINA SEMPRE PRIMA OPZIONE. TRA DUE SETTIMANE SARÒ AL TOP"

Dopo l'arrivo a Firenze, il nuovo attaccante della Fiorentina Josip Brekalo si è spostato al Golden View per cenare con il direttore generale viola Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè. Queste le dichiarazioni rilasciate dal croato ai media presenti, tra cui Firenzeviola.it: "Sono molto contento di essere arrivato a Firenze, per me è la città più bella d'Italia, questo è un grande passo in avanti nella mia carriera".

Perché la Fiorentina? "Per me è sempre stata la prima scelta, avevo altre opzioni in Italia e Spagna ma volevo solo venire qua. Voglio fare sempre meglio, quando non giochi tanto non è facile ma penso di riprendermi al meglio in 1/2 settimane".

Italiano? Credo di incontrarlo domani".

Numero di maglia? "Ho già scelto, sarà il 77, perché il mio numero è il 7 e qua lo voglio essere il doppio. Ho parlato con Mandragora, mi ha parlato benissimo dei viola".