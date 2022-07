UNA QUESTIONE DI QUALITÀ

Fa capolino il mercato a Moena, anche e soprattutto nel giorno libero della squadra. Mentre l’intreccio difensivo più importante chiama in causa il futuro di Milenkovic, e il nome di Acerbi nel mirino del Napoli guarda caso arriva dopo un recente accostamento ai viola, la ricerca della qualità sembra essere uno degli obiettivi da affrontare quando ad agosto il calciomercato entrerà nel vivo.

Lo testimoniano i nomi che circolano per un nuovo innesto a centrocampo dopo l’arrivo di Mandragora, profili riguardanti zone di campo diverse ma non per questo meno importanti anche alla luce dei tempi necessari per rivedere in campo Castrovilli. Da Luis Alberto a Lo Celso passando per Bajrami il tassello da consegnare a Italiano, nella testa dei dirigenti, dovrebbe essere di quelli importanti, e d’altronde se l’assenza tattica di Torreira andrà tamponata sotto il profilo delle realizzazioni un centrocampista in grado di incidere diventerebbe in fretta l’arma in più per alzare le ambizioni.

Così se da qui alla fine di agosto ci sarà tempo e modo per valutare da vicino pregi e difetti di Zurkowski, e soprattutto sbloccare lo slot degli extracomunitari per lasciare spazio a Dodò (già a Milano anche per motivi familiari), sarà soprattutto con la squadra in Austria che Barone, Pradè e Burdisso potrebbero decidere di scalare marcia per aggiungere ulteriore qualità in mezzo al campo.