UNA MAGLIA PER TRE, CON IL MERCATO SULLO SFONDO

Per la Fiorentina si avvicina il ritorno ufficiale in campo. Il 4 gennaio, infatti, al Franchi andrà in scena la partita contro il Monza, sfida già fondamentale se si vuole provare una rincorsa alla zona Europa. Nelle amichevoli di preparazione durante il Mondiale in Qatar la squadra di mister Italiano, seppur abbia dimostrato buone cose dal punto di vista fisico, ha però lasciato i soliti dubbi per quanto riguarda la fase realizzativa dei propri attaccanti. Nei 6 incontri amichevoli giocati da Biraghi e compagni, infatti, l'unica punta ad essere andata a segno è Kouame.

Per il rientro in campo il favorito per una maglia da titolare sembrerebbe però Jovic. Il serbo, nonostante abbia fallito la chance in Qatar e non abbia impressionato nei primi mesi in riva all'Arno, è in vantaggio su i concorrenti interni, Cabral su tutti. Il brasiliano, ormai da quasi un anno a Firenze, ha infatti nuovamente fallito le chance che Italiano gli ha concesso e, secondo le ultime voci, sembrerebbe in netto ritardo rispetto al serbo. Sull'ex Basilea non mancano neanche interessamenti di mercato, con la Cremonese che sembrerebbe aver effettuato un sondaggio per il prestito del calciatore. Il club di Commisso non sarebbe intenzionato a privarsi del brasiliano ma solo il futuro chiarirà definitivamente la questione.

L'outsider per una maglia da titolare è Kouame (partito già dal 1' come punta centrale contro Verona e Atalanta). L'ivoriano è l'unico attaccante ad essere andato a segno durante le ultime amichevoli e potrebbe regalare ad Italiano una nuova chiave di lettura dal punto di vista tattico. Il mercato però è alle porte e, anche se al momento sembra improbabile, c'è sempre questa variabile a poter modificare le gerarchie dell'attacco della Fiorentina.

Per una maglia da titolare contesa da tre attaccanti, il favorito rimane quindi solo uno. Il mercato, però, resta sullo sfondo.