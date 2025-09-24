Lamptey operato al ginocchio, il comunicato: "Lacerazione del crociato anteriore"

La Fiorentina ha comunicato poco fa l'esito degli esami a cui si è sottoposto Tariq Lamptey, uscito al 21' della partita di domenica contro il Como per un problema al ginocchio. Nel comunicato si parla di lacerazione del legamento crociato anteriore e di operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore effettuata nelle scorse ore. Ricordiamo che Lamptey, arrivato a fine mercato dal Brighton, ha avuto numerosi problemi alle ginocchia nel corso della sua carriera in Premier. Ecco quanto riportato dal club viola:

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Tariq Lamptey è stato sottoposto, a partire da lunedì 22 settembre, ad una serie di accertamenti clinici e strumentali sia statici che dinamici al fine di effettuare la diagnosi a seguito dell’infortunio occorso durante la partita Fiorentina – Como di domenica 21 settembre. Visto il quadro clinico complesso, nella mattinata di oggi, è stata effettuata un’ artroscopia diagnostica dal Prof. Mariani. L’intervento ha evidenziato una lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La tipologia di lesione ha reso, comunque, necessario l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, che è perfettamente riuscito. Il calciatore nelle prossime ore farà rientro a Firenze per iniziare il percorso riabilitativo stabilito".