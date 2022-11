UN 2022 AL FRANCHI A DOPPIA VELOCITÀ: DA GENNAIO È VIETATO SBAGLIARE

Un 2022 sotto la Torre di Maratona con il vento in poppa. Passato tra la cavalcata verso il settimo posto ottenuto all'ultima giornata contro la Juventus, un avvio stentato tra qualche difficoltà di troppo all'inizio dell'attuale stagione e, adesso, un periodo decisamente più florido, che ha dato un'iniezione di fiducia in vista del 2023. Può andarsene in archivio con più di un sorriso sulle labbra l'anno solare della Fiorentina, che nelle 16 partite di campionato disputate al Franchi ha viaggiato con una media di 2,06 punti a partita (la quinta squadra di Serie A alle spalle di Inter, la migliore, Milan, Napoli e Juventus) ottenendo ben 33 punti, frutto di 26 gol fatti e di appena 16 subiti (uno in media a gara).

Il bilancio annuale, che logicamente coinvolge due stagioni sportive, è influenzato in positivo in particolar dall'ottimo rendimento della seconda parte del 2021/22: pur senza le reti di Vlahovic, la Viola nelle nove sfide casalinghe giocate da gennaio a maggio ha ottenuto 22 punti, che le ha fruttato una media di 2,44 punti a partita e con appena quattro gol incassati. Meno brillante l'andamento nella stagione 2022/23: la Fiorentina ha giocato sette incontri interni, dei quali solo tre sono stati vinti (Cremonese, Verona e Salernitana). A conti fatti, se tra gennaio e maggio Biraghi e compagni erano stati i migliori della Serie A per rendimento interno (22 punti in casa, al pari dell'Inter), oggi i viola sono solo ottavi, alle spalle perfino di Bologna e Udinese (ma possono essere superati nel prossimo weekend da Atalanta, Roma e Monza).

La sensazione, pur rimarcando la bontà complessiva dei numeri casalinghi dei viola nel 2022, è che per poter tornare a lottare per le zone nobili della classifica servirà fare qualcosa di più. E questo fin dall'appuntamento del 4 gennaio contro il Monza, gara a partire dalla quale sarà vitale che la media-punti della Fiorentina si avvicini il più possibile a quella da schiacciasassi messa insieme nella seconda parte dello scorso campionato.

LA FIORENTINA IN CASA NEL 2022

16 partite

10 vittorie

3 pareggi

3 sconfitte

33 punti

26 gol fatti

16 gol subiti

2,06 media punti

LA FIORENTINA IN CASA NEL CAMPIONATO 2021/2022

(9 partite - 22 punti - 15 gol fatti - 4 gol subiti - 2.44 media punti)

17/1 - 6-0 vs Genoa

5/2 - 0-3 vs Lazio

20/2 - 1-0 vs Atalanta

6/3 - 1-1 vs Hellas Verona

13/3 - 1-0 vs Bologna

3/4 - 1-0 vs Empoli

16/4 - 1-0 vs Venezia

9/5 - 2-0 vs Roma

21/5 - 2-0 vs Juventus

LA FIORENTINA IN CASA NEL CAMPIONATO 2022/2023

(7 partite - 11 punti - 11 gol fatti - 12 gol subiti - 1.57 media punti)

14/8 - 3-2 vs Cremonese

28/8 - 0-0 vs Napoli

3/9 - 1-1 vs Juventus

18/9 - 2-0 vs Hellas Verona

10/10 - 0-4 vs Lazio

22/10 - 3-4 vs Inter

9/11 - 2-1 vs Salernitana