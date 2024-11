ULTIMA DOMENICA LIBERA PRIMA DEL RUSH FINALE DEL 2024 DA VIVERE TUTTO D'UN FIATO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani la Fiorentina godrà dell'ultimo giorno libero concesso da Palladino per poi, lunedì, buttarsi a capofitto di nuovo al lavoro per preparare non solo la trasferta di Como del 20 novembre ma anche e soprattutto un tour de force che porterà a fine 2024 con tante energie spese ma anche con le idee più chiare sulle ambizioni viola.

Se appunto domenica 20 alle 15 a Como Palladino verificherà l'effetto (si spera positivo) della settimana libera e l'impatto delle nazionali (che hanno restituito un Richardsono purtroppo fuori causa e un Bove acciaccato pur recuperabile) sui giocatori, il 28 è già tempo di Conference contro il Pafos, alle 21 al Franchi. Proprio in casa la Fiorentina giocherà le sue carte migliori, puntando sull'effetto Franchi che quest'anno tanto bene ha influenzato i risultati in una sorta di dodicesimo uomo in campo per i viola: saranno infatti 5 le partite casalinghe consecutive.

Il 1 dicembre alle 18 nell'impianto fiorentino infatti arriva l'Inter e, se alla ripresa le due squadre otterranno lo stesso risultato mantenendo gli stessi punti, la sfida avrà il sapore di un vero e proprio spareggio Champions se non dal valore più alto vista l'attuale classifica. Il 4 dicembre alle 21, ancora al Franchi, sarà la volta della Coppa Italia: per i sedicesimi la Fiorentina affronterà i "cugini" dell'Empoli con il quali al Castellani i viola hanno ottenuto solo uno 0-0. L'8 dicembre ancora a Firenze si disputerà il lunch match con il Cagliari, mentre il 12 chiude il ciclo casalingo la gara di Conference con gli austriaci del Lask (alle 18.45).

Non si fermano certo gli impegni della Fiorentina che il 15 (alle 15) affronterà a Bologna i rossoblù dell'ex Italiano mentre il 19 volerà in Portogallo per la gara di Conference con il Guimaraes (ore 21). Il lunedì successivo, il 23 alle 18.30, la Fiorentina tornerà al Franchi contro l'Udinese. Ultima gara prima di Natale, ma non l'ultima del 2024 perché il 29 alle 18 la squadra viola affronterà la Juventus a Torino, in cui il panettone dovrà essere stato smaltito bene. Insomma un rush finale da vivere tutto d'un fiato per capire anche dove la dirigenza dovrà intervenire sul mercato, visto che questo mese e mezzo sarà un banco di prova per molti.