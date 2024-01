TUTTI GLI OSTACOLI PER ARRIVARE A GUDMUNDSSON

FirenzeViola.it

Il calciomercato della Fiorentina è destinato ad infiammarsi in questi ultimi giorni di gennaio. Con la squadra che lavorerà per preparare la delicata sfida di Lecce, gli uomini mercato stanno lavorando per provare a chiudere qualche trattativa last-minute. Il nome più caldo in queste ore è quello di Albert Gudmundsson, una delle rivelazioni di questo campionato. Nazionale islandese, Gundmundsson è il nome che sta infiammando la fantasia dei tifosi che sperano di voltare pagina dopo un gennaio in cui la Fiorentina non è riuscita ad ottenere neanche una vittoria nei 90 minuti.

Grandi capacità fisiche abbinate ad un tiro potente, il classe '97 si è preso la ribalta questa stagione dopo una serie di annate tra alti e bassi sia col Genoa che, in precedenza, in Olanda tra PSV e AZ Alkmaar, club dal quale il Grifone lo ha prelevato per poco più di un milione di euro sfruttando la scadenza del contratto. Poi ci è voluto del tempo ma già dalla scorsa stagione in Serie B Gilardino ha cominciato ad intravedere le grandi qualità che ora sono sotto gli occhi di tutti con già 9 gol e 2 assist all'attivo in 20 partite.

GLI OSTACOLI - Questi numeri hanno fatto impennare il valore di mercato di un calciatore che il Genoa ha già messo in conto di dare via. Non ora però, almeno nei piani della società di proprietà della 777 Partners: il club genoano ha già intavolato alcuni discorsi, come per esempio con la Juventus, in vista della prossima estate per portare a termine l'attuale stagione e poi monetizzare dalla sua cessione. E anche l'arrivo di Vitinha e il riscatto di Malinovskyi non significano per forza un addio dell'islandese.

Le difficoltà per la Fiorentina di arrivare a Gudmundsson stanno tutte qui: per convincere il Genoa a privarsi di quello che è probabilmente il suo miglior giocatore, dovrà sborsare una cifra superiore ai 25 milioni di euro. Il giocatore non ha affatto chiuso a Firenze ma quella sarà una questione secondaria, ben più semplice da risolvere considerando che attualmente guadagna all'incirca un milione a stagione. Il vero ostacolo resta trovare un accordo col Genoa, per ora ancora lontano.