TRAGEDIA CALENZANO, FIORENTINA SOLIDALE ANNULLA LA FESTA CON GLI SPONSOR

Fonte: Ha collaborato Andrea Giannattasio

L'esplosione nella raffineria Eni nel territorio di Calenzano alle 10.20 di questa mattina ha scosso tutta la Toscana e la città metropolitana in particolare. La nube nera conseguente all'esplosione, durante le operazioni di carico delle autocisterne, è stata avvistata in tutti i comuni vicini - dove in molti casi si è sentito anche il boato tremendo - facendo fin da subito capire la gravità dell'accaduto. Mentre scriviamo il bilancio (in aggiornamento) è pesante: due morti, 9 feriti e tre dispersi. Si tratta di lavoratori nell'impianto, in particolare per gli autisti non c'è stato purtroppo scampo.

Una notizia che non poteva lasciare indifferente le istituzioni, dai Comuni alla Regione, che hanno seguito da subito le operazioni e che hanno annullato in segno di rispetto le conferenze stampa previste in giornata, ma anche la Fiorentina. Già in mattinata il club aveva fatto un tweet di cordoglio e vicinanza, a nome di Rocco Commisso e della Fiorentina: "Il presidente Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina, in questo tragico momento, sono vicini al dramma delle famiglie coinvolte nell’incidente alla raffineria di Calenzano e si uniscono al cordoglio dei cittadini e delle Istituzioni" il contenuto del post.

Anche Raffaele Palladino ha espresso la propria vicinanza con una storia sociale e l'emoticon delle mani giunte per pregare per chi è rimasto coinvolto dalla tragedia. Ma la Fiorentina, in un momento così tragico per la comunità della Piana e fiorentina in generale ha annullato la tradizionale cena degli auguri con gli sponsor cui avrebbe partecipato anche la squadra. Una scelta in segno di lutto e rispetto che fa comunque onore alla società e che di sicuro i partner commerciali approveranno di fronte ad una tragedia del genere.