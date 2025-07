FirenzeViola Tournée in corso ma fari sul mercato: Pradè e Goretti al lavoro per blindare Kean, sbloccare Mandragora e piazzare gli esuberi

Mentre la Fiorentina ha iniziato da ieri la sua tournée in Inghilterra, tra amichevoli di prestigio e test fondamentali per valutare lo stato di forma del gruppo e le idee di Pioli, il cuore pulsante del mercato resta al Viola Park. È lì che Daniele Pradè e Roberto Goretti, lavorano senza sosta per definire le prossime mosse, tra rinnovi contrattuali e un’urgente operazione di sfoltimento della rosa.

I rinnovi di Mandragora e Kean

Il dossier più caldo in queste ore è quello relativo a Moise Kean. La società vuole blindarlo e è atteso nei prossimi giorni un nuovo incontro con l’agente Alessandro Lucci per discutere un possibile prolungamento o una ridefinizione dell’accordo, con l’obiettivo di dare continuità tecnica e progettuale al reparto offensivo. Altro fronte delicato è quello di Rolando Mandragora, dove in questo la trattativa sembra essere più in una fase di stallo: la Fiorentina non sembra intenzionata a soddisfare del tutto le richieste del giocatore e la distanza tra le parti resta evidente. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se ci sono margini per una riapertura.

Grattacapi uscite

Infine, c’è il capitolo più spinoso: le uscite. Il monte ingaggi va alleggerito e la rosa ridimensionata. In lista di sbarco ci sono diversi nomi che non fanno più parte del progetto, a partire da Nzola, Ikoné, Sottil fino a Barak, Kouamé e Brekalo. Per nessuno di loro, al momento, sono arrivate offerte concrete di rilievo, ma il club viola è al lavoro per trovare una sistemazione, anche in prestito o con formule creative, pur di evitare di mantenere a bilancio stipendi che non rientrano più nel nuovo piano tecnico di Pioli. In attesa delle indicazioni che arriveranno proprio dalla tournée inglese, dove il tecnico valuterà attentamente chi potrà ancora far parte del gruppo e chi no, il mercato della Fiorentina si muove dietro le quinte.