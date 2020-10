TOTOFORMAZIONE, TURNOVER PRONTO. DUBBIO JACK-CASTRO

Non cambia il 3-5-2 ma è comunque pronto il turnover, per la Fiorentina, in vista della sfida di Coppa Italia in programma questo pomeriggio contro il Padova. Terracciano difenderà i pali viola, mentre davanti a lui opereranno Quarta, Milenkovic e Igor. A centrocampo il regista sarà Pulgar, affiancato dalle mezzali Duncan e Bonaventura/Castrovilli (unico dubbio che emerge dai giornali). Sulle fasce pronti Venuti e Barreca, mentre in attacco si scalda la coppia Kouamé-Cutrone.

Di seguito la probabile formazione della Fiorentina secondo i quotidiani odierni.

GAZZETTA (3-5-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouamé, Cutrone.

COR. FIO. (3-5-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Kouamé, Cutrone.

NAZIONE (3-5-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouamé, Cutrone.

COR. SPORT (3-5-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouamé, Cutrone.

REPUBBLICA (3-5-2): Terracciano; Quarta, Milenkovic, Igor; Venuti, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Kouamé, Cutrone.