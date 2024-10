TOTOFORMAZIONE, INCERTEZZE SU DIFESA E CENTROCAMPO. GOSENS SULLA TREQUARTI?

FirenzeViola.it

Vincere e soprattutto convincere. Questo il compito di Raffaele Palladino, chiamato a dare la scossa ad una squadra che viene sì da tre risultati utili consecutivi, ma che non hanno ancora dissipato i tanti dubbi palesati da un gioco che stenta a decollare. Dall’altra parte ci sarà il Milan di Paulo Fonseca, un allenatore che è riuscito ad uscire dalle sabbie mobili proprio facendo sua partita al limite del proibitivo. E chissà che il tecnico viola non abbia preso appunti proprio dall’esperienza del collega rossonero.

Per riuscirci Palladino ripartirà da alcune certezze: De Gea in porta, Gosens e Dodo ad occupare le corsie esterne di difesa, Gudmundsson e Kean a formare il tandem d’attacco. Per il resto tante incognite, a partire dallo stato di salute di Marin Pongracic che si allena da qualche giorno in gruppo ma che ancora non è tornato a disposizione dell’allenatore. Dubbi anche sull’assetto tattico, con qualche quotidiano che ipotizza addirittura un ritorno della difesa a tre. A prescindere dalla disposizione, davanti all’estremo difensore spagnolo ci dovrebbe essere Comuzzo (in vantaggio su Martinez Quarta) assieme a Ranieri. Per Biraghi molto dipenderà dall’assetto, ma diversi giornali ipotizzano addirittua un impiego del capitano viola con avanzamento sulla trequarti di Gosens. A centrocampo Palladino, dopo la bella prestazione offerta in Conference, potrebbe decidere di ridare fiducia all’ex di turno Adli, che dovrebbe agire assieme a Cataldi e Bove. Davanti, a completare il reparto, torna dal 1’ Colpani. Queste le probabili formazioni dei vari quotidiani nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Adli, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Adli, Cataldi; Bove, Gudmundsson, Gosens; Kean.

La Nazione (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean.

Repubblica Firenze (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Bove, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Bove, Gudmundsson; Kean.