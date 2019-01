TOTOFORMAZIONE, I DUBBI DI PIOLI DALLA DIFESA ALL'ATTACCO

In vista della delicata sfida di stasera in Coppa Italia sono molti i dubbi a tenere banco in casa Fiorentina. Se in porta non sembrano esserci dubbi che ci sarà il solito Lafont - con buona pace del nuovo arrivato Terracciano - in difesa il ritorno dei terzini 'titolari' è auspicato da tutti: saranno dunque Milenkovic e Biraghi a sistemarsi sulle fasce di competenza.

Ma le certezze, almeno per quanto riguarda le scelte previste dai quotidiani, si fermano qui. Già al centro della difesa infatti c'è chi prevede l'impiego di Ceccherini, chi invece Vitor Hugo; l'inamovibile sembra essere al momento solo capitan Pezzella.

Dal centrocampo in su, poi, la situazione si fa ancora più complicata. Le giornate di squalifica assegnate a Benassi per il campionato faranno ricadere molto probabilmente la scelta sull'ex Torino, mentre in posizione di regista ci potrebbe essere Edimilson - in quel caso Veretout agirebbe da terzo di centrocampo - così come lo stesso francese, con al suo fianco Gerson per il quale peraltro la sfida sarebbe speciale.

Davanti c'è chi dà spazio al tridente tridente Chiesa-Muriel-Simeone e chi invece inserisce Mirallas come esterno del tridente, con Simeone e Muriel a giocarsi il posto da prima punto (in quel caso, in vantaggio sarebbe il colombiano).

Ecco, in dettaglio, le probabili formazioni dei quotidiani:

GAZZETTA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

CORR-FIORENTINO (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

LA NAZIONE (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Norgaard, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel

TUTTOSPORT (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Mirallas, Muriel

REPUBBLICA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Veretout, Benassi, Gerson; Chiesa, Mirallas, Muriel

CORR.SPORT - STADIO (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Mirallas, Muriel

FIRENZEVIOLA.IT (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Gerson, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel