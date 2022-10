TOTOFORMAZIONE, DAVANTI ANCORA JOVIC, BALLOTTAGGIO TRA DUNCAN E MANDRAGORA

Manca sempre meno a Spezia-Fiorentina, match valido per la dodicesima giornata di Serie A e fondamentale per entrambe le squadre, con i viola alla ricerca dei primi 3 punti in trasferta della stagione per cercare di dare una svolta alla classifica, mentre i ragazzi di Gotti vogliono allontanarsi il più possibile dalle zone calde in ambito retrocessione. Tutti i quotidiani oggi sono d'accordo con le scelte di Vincenzo Italiano per il suo ritorno al Picco, davanti ci saranno sicuramente Kouame, Jovic e Ikone, in porta Terracciano con davanti Dodò, Milenkovic, Quarta (solo Tuttosport dà come favorito Igor) e capitan Biraghi. A centrocampo c'è l'unico ballottaggio dell'incontro, cioè quello tra Mandragora e Duncan, vedremo chi chiuderà il trio di centrocampo insieme a Bonaventura e Amrabat. Di seguito le probabili formazioni secondo i quotidiani odierni.

NAZIONE: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame.

GAZZETTA: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame.

COR. SPORT: Terraciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame.

TIRRENO: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame.

COR. FIO: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame.

TUTTOSPORT: Terraciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame.

FIRENZEVIOLA.IT: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame.