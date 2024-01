TOTO-FORMAZIONE: BALLOTTAGGIO KAYODE-FARAONI. IPOTESI PARISI ESTERNO ALTO

Ci siamo: è il giorno di Fiorentina-Napoli, prima semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo due giornate di lavoro a Riyad Vincenzo Italiano dovrebbe aver sciolto i principali dubbi di formazione, uno su tutti quello legato al modulo: su questo tutti i quotidiani d'accordo, si andrà sul classico 4-2-3-1. Rimangono poi alcuni dubbi, principalmente in difesa dove il Corriere dello Sport, La Nazione e il Corriere Fiorentino lanciano il nuovo acquisto Faraoni dal primo minuto al posto di Kayode.

Altro ballottaggio al centro della difesa, anche se tutti i giornali tranne Gazzetta vedono favorito Ranieri come partner di Milenkovic. Il centrocampo non si tocca, con la diga formata da Arthur e Duncan; anche in attacco tutti d'accordo, giocherà Beltran. E sulla trequarti? Ikoné e Bonaventura sicuri del posto, l'altro esterno di ruolo è Brekalo ma occhio all'ipotesi Parisi come esterno alto a sinistra, opzione suggerita dalle probabili formazioni pubblicate da Tuttosport e Corriere Fiorentino. Ecco qui il toto-formazione dai giornali in edicola oggi:

Gazzetta dello Sport: (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Corriere dello Sport: (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Tuttosport: (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran.

La Nazione: (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Corriere Fiorentino: (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran.

FirenzeViola.it: (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran