TORREIRA VUOLE GIÀ ESSERCI ALLA RIPRESA: CON LUI I VIOLA POSSONO CRESCERE ANCORA

Dopo due anni di corteggiamenti Lucas Torreira è finalmente arrivato alla Fiorentina in una sessione di mercato estivo particolarmente proficua per i viola. Il ruolo più importante e con maggiori responsabilità nel gioco di Italiano è proprio quello del regista e l'uruguaiano è stato scelto per andare a colmare le lacune della Fiorentina in quella zona di campo. Ci sono alcuni dubbi legati alla sua condizione fisica visto che sia all'Arsenal che all'Atletico Madrid ha giocato poco, ma la professionalità dell'ex Sampdoria fa ben sperare. La sosta arriva dunque al momento giusto e Torreira sembra essere davvero motivato per farsi trovare pronto alla ripresa quando i viola sfideranno l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Il centrocampista infatti si è allenato anche da solo per ritrovare la migliore forma possibile.

L'obiettivo è quello di vivere una stagione da protagonista assoluto a Firenze per rilanciarsi anche in vista del Mondiale in Qatar del 2022, ma soprattutto per dimostrare tutto il suo valore a chi non ha creduto fino in fondo in lui. Torreira è ciò che Italiano stava cercando ovvero un calciatore in grado di verticalizzare sugli attaccanti, ma al tempo stesso bravo a contrastare gli avversari per recuperare la sfera in fase di non possesso. Chi lo conosce racconta di un ragazzo assolutamente esemplare anche negli atteggiamenti e nei comportamenti, ma che non regala mai niente a nessuno e che si batte fino all'ultimo centimetro. La campagna acquisti della Fiorentina finalmente è stata decisamente all'altezza e Commisso ha trovato anche il nuovo regista con il quale Italiano potrà così continuare a far crescere ulteriormente la sua squadra.