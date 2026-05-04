FirenzeViola Torna Gosens, Gudmundsson falso nove: nessun dubbio per i quotidiani sull'undici della Fiorentina a Roma

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Da Gazzetta dello Sport alla Nazione, passando per Corriere dello Sport e Tuttosport, tutti d'accordo sull'undici con cui la Fiorentina scenderà in campo stasera a Roma. Per il monday-night che chiuderà la 35esima giornata di Serie A Paolo Vanoli non recupererà Roberto Piccoli, e quindi Albert Gudmundsson verrà confermato nella posizione di attaccante, come falso nove di fatto. Recupera invece Robin Gosens che, non al meglio, dovrebbe comunque partire dal 1' (Tuttomercatoweb.com lascia aperta l'opzione che possa esser Luca Ranieri a spostarsi a sinistra e agire come terzino, con Comuzzo centrale assieme a Pongracic).

Per il resto sarà la Fiorentina vista contro il Sassuolo, con Nicolò Fagioli in cabina di regia, ai lati Rolando Mandragora e Cher Ndour e sugli esterni Jack Harrison e Manor Solomon, col solito Dodo come esterno basso a destra. L'unica variabile pressoché impercettibile sui quotidiani riguarda il modulo: la Gazzetta dello Sport mette in campo i viola con un 4-3-3, tutti gli altri (quotidiani e siti specializzati) utilizzano in 4-1-4-1. Questione comunque di lana caprina.

Gazzetta dello Sport: FIORENTINA (4-3-3) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Corriere dello Sport: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Tuttosport: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

La Nazione: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Corriere Fiorentino: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Repubblica Firenze: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

Tuttomercatoweb.com: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.

FirenzeViola.it: FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon.