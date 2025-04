FirenzeViola Tesoretto Conference: stasera, oltre alla storia, c'è in palio più di qualche utile

Che la Conference non sia un pozzo di denaro lo si è ormai capito bene, visto che quella che sta disputando la Fiorentina attualmente è la terza edizione consecutiva che la vede protagonista. Eppure tra i motivi che spingono il club di Commisso a superare il turno di questa sera e ad andare in fondo al torneo c’è quello legato ai ricavi che la Uefa mette in palio per tutte le partecipanti e che hanno già visto coinvolta la formazione di Palladino, con l’obiettivo di formare un tesoretto da poter sfruttare (chissà) magari già nel corso della prossima finestra estiva di mercato.

Meglio del passato

Se nel 2023, con la finale di Praga, il bottino totale era stato di circa 15 milioni mentre nella scorsa manifestazione, culminata con il ko ai supplementari ad Atene, il bilancio finale aveva fatto segnare un +16,2 milioni di euro, stavolta la Fiorentina - nel caso in cui raggiungesse l’ultimo atto previsto a Wroklaw il 28 maggio - potrebbe arrivare a mettere insieme oltre 17 milioni (vittoria del trofeo compresa ed esclusi gli introiti da botteghino e il market pool che riguarda i diritti tv e gli sponsor).

Primi guadagni

Al momento, in virtù del superamento dei preliminari ad agosto con la Puskas Akademia, il rendimento nella "fase campionato" tra settembre e dicembre e l'eliminazione agli ottavi di finale del Panathinaikos i viola hanno già messo in cassaforte 7,5 milioni di euro, comprensivi del gettone qualificazione dopo i playoff e di 400mila euro accumulati per ogni trionfo nel maxi girone (più 133mila euro per il pareggio a Guimaraes e 1,3 milioni per aver estromesso i greci). Non solo: l'approdo diretto agli ottavi di finale è fruttato 0,4 milioni, mentre il terzo posto nel super raggruppamento (alle spalle solo di Chelsea e Vitoria) è valso l'incasso di 0,95 milioni.

Altri milioni in palio

Finita qua? Nemmeno per sogno: stasera infatti, in caso di superamento del turno contro il Celje, la Fiorentina potrebbe beneficiare di un ulteriore bonus di 2,5 milioni di euro, che farebbe quindi toccare la cifra di guadagni totali a circa 10 milioni. Una cifra - quella in palio stasera - inferiore solo a quella che i viola guadagnerebbero in caso di raggiungimento della finale, ovvero 4 milioni (ai quali se ne potrebbero aggiungere altri 3 con un trionfo in Polonia). Sognare non costa nulla.