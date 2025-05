De Gea è concentrato: "Qui ho tanti amici ma penso solo alla Fiorentina"

De Gea parla a Sky Sport in vista della partita tra Betis e Fiorentina in programma a Siviglia stasera, calcio d'inizio ore 21. Queste le parole del portiere spagnolo: "I minuti prima della partita sono importantissimi, tanto più in una semifinale europea e in uno stadio così che impazzisce quando l'arbitro fischia. Dovremo riuscire a giocare la nostra partita e gestire il tempo, speriamo di segnare un gol in più di loro e di passare il turno. Isco? Non mi ha chiamato prima della partita. Ho tanti amici qui ma ora vesto la maglia della Fiorentina e penso solo a questo, vogliamo che cominci il prima possibile la partita".