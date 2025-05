Live Betis-Fiorentina 1-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Betis, decide per ora la rete di Ezzalzouli.

45' +4' - Adli lancia Parisi che prova il cross di prima basso con il destro, ma Beltran è in ritardo e non ci arriva.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

45' - Occasionissima Betis! Su un corner il pallone resta al centro e Bartra calcia a botta sicura ma spara alto. Brivido per De Gea!

41' - Tutte le volte che attacca il Betis, son dolori. Un cross di Ruibal viene deviato ma è attento Parisi in area a liberare.

39' - Comuzzo ancora in difficoltà su un lancio per Bakambu, per fortuna Antony sbaglia un passaggio per l'attaccante e lo stesso Comuzzo riesce ad allontanare.

36' - Una punizione calciata in area da Isco spaventa la Fiorentina che poi si salva anche sul corner.

34' - Non sembra nulla di grave per il capitano viola, si riparte.

33' - Pallonata presa in testa da Ranieri su un tiro di Isco. Gioco ancora fermo.

31' - Bakambu si butta su un'uscita di De Gea, ma era in fuorigioco l'attaccante del Betis.

30' - Gosens colpisce di testa un cross di Parisi ma viene ostacolato e il pallone finisce a Fran Vieites.

29' - Niente da fare per Cataldi: entra Adli al suo posto. Tegola per la Fiorentina alla mezzora.

28' - Cataldi calcia in porta e viene murato, poi si accascia a terra per il dolore. Stavolta entra in campo lo staff medico della Fiorentina ma preoccupano le condizioni del centrocampista.

25' - Problemi per Bakambu dopo un contrasto con Comuzzo. Gioco fermo per far entrare lo staff medico.

23' - L'autore del gol Ezzalzouli prova a spaventare Parisi che però copre bene. Cross sbagliato del marocchino, palla a De Gea.

21' - Mandragora a un centimetro dal gol! Cross al bacio di Gosens per l'inserimento del centrocampista che colpisce in corsa di testa e manda fuori. Si dispera Mandragora dando anche un calcio al palo.

19' - Gudmundsson lavora bene un pallone a centrocampo e lancia Fagioli, il cui tiro però viene murato.

18' - La Fiorentina finalmente tiene un po' il pallone e prova a spaventare il Betis con un paio di palloni in area per Beltran. Nulla di fatto, ma almeno la sensazione che la squadra di Palladino c'è.

15' - Isco! Pongracic regala palla in impostazione allo spagnolo, che dal limite prende la mira e calcia con il destro: palla fuori stavolta di pochissimo. Ma la Fiorentina non è entrata in campo...

13' - Betis pericoloso con Perraud che tenta il sinistro dalla distanza: palla che termina fuori lentamente.

12' - Si fa vedere in avanti la Fiorentina con un corner che arriva alla fine a Ranieri, il quale ostacolato colpisce male. Palla a Fran Vieties

8' - Lancio lungo per Bakambu, Comuzzo se lo perde e cade a terra lasciando tutto solo l'attaccante biancoverde che in area trova Ezzalzouli dall'altra parte, anche lui senza marcatura: tiro da un metro che sbatte sulla traversa ed entra in porta. Inizia subito in salita la trasferta in Spagna per la Fiorentina.

8' - GOL DEL BETIS. Dormita difensiva della Fiorentina e Ezzalzouli mette in rete a tu per tu con De Gea.

7' - Il Betis sembrava aver segnato, ma l'arbitro non ha ancora convalidato la rete. Il pallone pareva aver superato ampiamente la linea di porta, l'arbitro aspetta il check del VAR.

5' - Molto bravo l'arbitro Oliver che estra il giallo per Bakambu entrato nettamente in ritardo su Gudmundsson. Il fischietto ha fatto proseguire l'azione e appena fermato il gioco ha ammonito l'attaccante del Betis.

4' - Come previsto, subito possesso palla prolungato del Betis con la Fiorentina che aspetta nella propria metà campo.

1' - Antony spaventa subito la Fiorentina superando in velocità Gosens ed entrando in area, dove però è attento Ranieri che copre e guadagna fallo.

0' - VIA! SI PARTE AL BENITO VILLAMARIN DI SIVIGLIA! Primo pallone giocato dal Betis.

21 - Prima del calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco.

È una serata da brividi al Benito Villamarin di Siviglia: Betis e Fiorentina si sfidano per l'andata della semifinale di Conference League. Il primo round si gioca stasera in Spagna, il ritorno invece a Firenze tra una settimana. Le due squadre sognano la finale di Wroclaw e sono pronte a darsi battaglia in una sfida che si prospetta già stasera infuocata, davanti a 50mila tifosi biancoverdi che sperano di raggiungere la prima finale europea della loro storia. I viola di Palladino puntano invece la terza finale consecutiva di Conference League, contro però uno degli avversari più ostici mai trovati sul proprio percorso. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Adli, Caprini, Folorunsho.

REAL BETIS (4-2-3-1): Fran Vieites; Ruibal, Bartra, Natan; Perraud; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Pellegrini.

A disposizione: Adriàn, Manu Gonzalez, Bellerin, Rodriguez, Sergi Altimira, Lo Celso, Sabaly, Mendy, Jesus Rodriguez, Pablo Garcia.