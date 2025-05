Joaquin: "Per noi del Betis è una serata storica. Giocare stasera? Mi piacerebbe"

Prima del calcio d'inizio di Betis-Fiorentina ha parlato a Sky Sport Joaquin, il grande doppio ex della partita diventato leggenda in Spagna: "In italiano ho dimenticato tutto (ride, ndr). Per noi la partita di oggi è molto importante, ma anche per voi. Siamo contenti di questa serata, di giocare contro una squadra come la Fiorentina. Per il Beticismo è un momento storico".

Quanta voglia avrebbe di giocare stasera?

"Il giocatore non si ritira neanche quando smette di giocare. Mi manca tanto però per noi è molto importante dare fiducia ai nostri giocatori e trasmettergli senso d'appartenenza. Questa partita è molto difficile tenendo conto del fatto che poi c'è il ritorno a Firenze".