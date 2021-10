Oltre 60 ore dopo, un silenzio assordante. Le parole di Rocco Commisso che hanno scoperchiato gli altarini della questione Vlahovic sono rimbombate nel mondo legato alla Fiorentina e al calcio in generale. Perché il secondo classe 2000 più prolifico d'Europa ha detto no al rinnovo con la squadra viola e le parti sono ormai talmente distanti che immaginare un riavvicinamento è pressoché impossibile.

Normale dunque che sia già cominciato il tran tran degli interessamenti da tutta Europa: Juventus e Milan in testa, Liverpool e club di Premier dietro. Anche se siamo solo alle battute iniziali di una questione che rischia di compromettere già ad ottobre la stagione della Fiorentina, con gli uomini di mercato già al lavoro per capire come risolvere la situazione: continuare a farlo giocare come se niente fosse e attendere gennaio o giugno oppure prendere da subito misure drastiche?

Sono pensieri che volano anche nella testa di Vincenzo Italiano, trovatosi una gatta da pelare non da poco dopo aver risanato un ambiente che dopo due stagioni fallimentari e un'estate tribolata era - e a questo punto resta - elettrico. Lo scenario di una cessione alla Juventus non è così impossibile, tutt'altro, anche se stavolta Commisso non cederà ai ricatti come fu invece per Chiesa, e dunque potrà acconsentire al passaggio in bianconero solo di fronte ad un'offerta congrua.

Vlahovic cerca di pensare solo al campo, dal ritiro della sua Serbia parla ma non affronta i temi legati alla Fiorentina restando concentrato sugli impegni contro Lussemburgo e Azerbaigian. Ma da ora in poi occhio anche alle grandi d'Europa a questo punto allettate da un affare che per la Fiorentina potrebbe portare in dote una cifra notevole, anche se le dinamiche del mercato potrebbero far accadere di tutto.

I tifosi intanto restano perplessi e si schierano, chi per mandare subito il giocatore in tribuna chi per aspettare la cessione (CLICCA QUI per votare al sondaggio). Sono giorni di silenzi assordanti in casa Fiorentina, dove la questione Dusan Vlahovic certo non fa annoiare chi segue le vicende viola.