SERENA A FV: "EMPOLI SOLO UN INCIDENTE DI PERCORSO. OCCHIO ALL'ENTUSIASMO SAMP"

"Per la Fiorentina ad Empoli è stato solo un incidente di percorso ma domani dovrà comunque fare attenzione all'entusiasmo della Sampdoria". A dirlo è Michele Serena, ex difensore di Fiorentina e Sampdoria: "E' una sfida contro due squadre che vengono da un week end all'opposto. La Fiorentina è incappata in questa sconfitta ad Empoli ma veniva comunque da una bellissima vittoria con il Milan, non può certo essere tutto dimenticato. La Sampdoria dopo la sosta ha messo insieme due vittorie di fila che le hanno dato entusiasmo e messo a posto la classifica".

Come si spiega la sconfitta rocambolesca di Empoli? "Lo spiego come un incidente di percorso appunto, bastava poco per portare a casa almeno il punto, ma sono inciampi che ci stanno nel percorso di crescita di una squadra che veniva però da una grandissima prestazione".

Colpa dei cambi o psciologicamente pensavano di avere la vittoria in tasca? "Credo che non si possa imputare nula ai cambi anche se c'è questa coincidenza perché è tutta la stagione che Italiano li fa e hanno portato la squadra fin qui. Della Fiorentina e di questi metodi di Italiano, cambi compresi, si è sempre parlato bene, non si può dimenticare quanto fatto fin qui. Non penso che la squadra abbia sottovalutato l'avversaria, ci può stare la lettura di sentire la vittoria in tasca ma per me si è trattata solo di una beffa e con più fortuna e attenzione poteva portare a casa la vittoria. Non ne farei un dramma insomma".

Quali sono i punti di forza della Samp cui fare attenzione? "Come dicevo, l'entusiasmo, il fatto che con le vittorie anche quello che non riusciva ora riesce, per loro ora è tutto più facile. Fino a qualche partita fa i bluvcerchiati erano in zona retrocessione ma hanno sfruttato bene la sosta, confermando l'allenatore, e si sono ricompattati. Per questo la Fiorentina non deve sottovalutare la Samp che tra l'altro ha giocatori di qualità, come Quagliarella, Caputo e altri che si sanno, lo stupore era vederla annaspare prima in fondo alla classifica, non ora".

La Fiorentina dipende tanto da Vlahovic, cosa accadrà a gennaio? "E' il terminale offensivo della squadra con 11 gol, un giocatore importante che concretizza al massimo e per ora è viola. Sostituirlo è difficile a gennaio e a giugno, sempre, ma è una scelta societaria e spero che qualunque sia la soluzione sia la migliore per la Fiorentina e per il giocatore".

Berardi è il rinforzo giusto per la Viola? "Nel 4-3-3 dell'allenatore è ideale. Lo hanno già seguito e sarebbe un ottimo elemento, adatto e funzionale al modulo perché al Sassuolo ha sempre giocato esterno"