SECONDO PEGGIOR ATTACCO DAL RITORNO IN A: IL MERCATO NON PUÒ ATTENDERE

Domani sera, dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta, la Fiorentina scenderà in campo contro il Sassuolo per cercare di invertire un senso di marcia a dir poco negativo. La vittoria in casa viola, infatti, manca dal 25 ottobre quando gli uomini di mister Iachini sconfissero per 3-2 l'Udinese al Franchi. Il dato più preoccupante, al di là degli appena nove punti e della quartultima posizione, è il numero di gol, che è decisamente basso.

In queste prime undici partite di campionato la Fiorentina ha trovato la via della rete in appena undici occasioni. Dei numeri da retrocessione che quindi confermano una media di solamente un gol a partita. Un risultato peggiore a livello di reti fatte la Fiorentina lo aveva ottenuto nel 2014-2015 quando con mister Vincenzo Montella i viola avevano messo a segno appena dieci gol in undici partite e la squadra si trovava nona a pari merito con il Palermo ma con dieci squadre davanti. Nonostante i pochi gol, soprattutto dagli attaccanti, il miglior marcatore stagionale fu Ilicic con appena 8 gol, la Fiorentina riuscì ad arrivare quarta in campionato.

Lo stesso risultato il club gigliato lo ottenne anche durante la stagione 2011-2012. Un campionato molto complicato con tre cambi in panchina e una salvezza ottenuta solamente nelle ultime giornate sotto la guida di Vincenzo Guerini. L'anno della rissa tra Delio Rossi e Ljajic per intendersi, dunque non certo una stagione di successi.

Un risultato identico, invece, la Fiorentina lo ottenne al ritorno in Serie A dopo il fallimento nella stagione 2004-2005. A fine anno i viola arrivarono sedicesimi con Fabrizio Miccoli miglior marcatore a quota 12 gol.

Proprio per questo sembra essere obbligatorio un intervento da parte della dirigenza per migliorare l'attacco durante il prossimo mercato di riparazione. considerando tra l'altro, che al momento gli unici gol segnati da una punta in campionato, sono quelli di Kouamé contro l'Inter e quello di Vlahovic contro la Sampdoria. Di seguito il numero di gol nelle prime 11 partite fatti dalla Fiorentina dal ritorno in Serie A:

2019-2020: 13

2018-2019: 17

2017-2018: 19

2016-2017: 13

2015-2016: 22

2014-2015: 10

2013-2014: 22

2012-2013: 16

2011-2012: 10

2010-2011: 12

2009-2010: 12

2008-2009: 14

2007-2008: 18

2006-2007: 18

2005-2006: 24

2004-2005: 11