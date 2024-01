SCATTA LA MISSIONE RIYAD: ECCO QUANTO VALE LA SUPERCOPPA PER I VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Primo giorno in Arabia Saudita per la Fiorentina e prime indicazioni anche dal centro sportivo che l'Al Shabab ha "prestato" ai viola. Della seduta odierna c'è da registrare il sorriso stampato sulla faccia di Dodò, tornato ad allenarsi in gruppo a tre mesi dal crack al ginocchio, ma anche l'alto grado di concentrazione di giocatori e staff. Italiano e i suoi sono consci dell'importanza dei prossimi impegni (sperando siano al plurale) a Riyad.

C'è da provare a portare a casa un trofeo dopo quasi ventitré anni di digiuno; c'è, inoltre, da far fruttare il viaggio in Medio Oriente. La final-four saudita non mette sul piatto solamente un boost a livello di immagine per i club presenti -anche se visti i prodromi di questa Supercoppa c'è da interrogarsi (e l'abbiamo fatto qui col nostro speciale sulla trasferta a Riyad -CLICCA QUI PER ASCOLTARLO -) sull'effettivo coinvolgimento del pubblico araboper un torneo che non sembra stia riscuotendo lo stesso seguito rispetto al corrispettivo spagnolo -; sul piatto c'è anche l'incentivo economico, in fondo, quello che ha portato il circus Lega Serie A a traslocarsi a queste latitudini per una settimana.

La federazione italiana ha infatti staccato alla Saudi Pro League un assegno da 23 milioni per questa prima nuova edizione della Supercoppa Italiana. Di questi, 5 milioni andranno alla finalista e 8 alla vincitrice del torneo. Al massimo, quindi (con premio di partecipazione aggiunto) la Fiorentina potrà ricavare circa 10 milioni dalla gita in Medio Oriente. Anche se sono cifre "modeste" se paragonate a quelle che orbitano intorno al mondo arabo, l'occasione rimane comunque da sfruttare anche in termini economici per il club di Commisso che magari, in caso riesca a rispolverare la bacheca potrebbe concedere un piccolo regalo di fine mercato ai suoi tifosi.