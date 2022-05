SCANZIANI A FV: "ITALIANO, CHE ANIMA AI VIOLA. MAI AVREI PENSATO CHE SENZA VLAHOVIC.."

Tre punti di platino, tra Europa e salvezza. Sampdoria-Fiorentina è una classica di fine stagione dove ci si gioca davvero tutto, senza fare sconti: "Ma è più importante per i viola" racconta in esclusiva a Firenzeviola.it Alessandro Scanziani, oltre 150 presenze in maglia blucerchiata e un passaggio (poi saltato per un problema al ginocchio riscontrato al momento delle visite mediche) alla Fiorentina a metà anni '80: "Andare in Europa per la squadra di Italiano vorrebbe dire coronare i sogni di inizio stagione. Per il Doria non è così: non penso che il gruppo fosse partito con l'obiettivo di centrare la salvezza alla penultima giornata".

Che gara sarà?

"Alla Samp basta un punto, perché le altre formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere hanno tutte impegni tosti. Però il calcio è imprevedibile, per cui Giampaolo non potrà certo scendere in campo pensando di pareggiare. La Fiorentina invece non può sbagliare, deve vincere e basta. Ecco perché, al netto della forza delle due squadre, resta la favorita per lunedì".

Eppure a gennaio, dopo l'addio di Vlahovic, tanti davano per "morta" la Fiorentina...

"Devo ammettere che ho pensato una cosa, quando il serbo è andato alla Juve: il club non vuole andare in Europa. Poi però studiando bene la vicenda è chiaro che è stato il giocatore a voler forzare la mano. In ogni caso il sunto di questa storia è un solo".

Quale?

"Che Italiano è stato bravissimo. Sono arrivate due punte nuove con altrettante incognite ma nonostante tutto il tecnico è stato abile a dare alla sua squadra un animo nuovo. Avrà sicuramente detto: "Dimostriamo a tutti che noi non dipendiamo solo da Vlahovic". E i viola lo hanno seguito alla lettera".

Tra di loro c'è anche Torreira, che tornerà da ex per la prima volta a Marassi...

"E' un ottimo giocatore, ma facciamoci una domanda: se in Spagna e in Inghilterra ha fallito, che cosa significa? Non certo che il giocatore sia modesto, quanto che ormai il nostro campionato sia di un livello molto più basso, buono solo per i "vecchietti". Io non prenderei mai calciatori attempati ma punterei sempre sui giovani".