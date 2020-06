SATURDAY LIVE SHOW

Arriverà a fine settimana, precisamente sabato, l'intervento di Rocco Commisso. Chi si aspettava che il presidente viola prendesse la parola nel giorno in cui sarebbe dovuto scadere il bando per l'area Mercafir aveva già capito che il silenzio degli ultimi giorni sarebbe proseguito, ma anche che in un modo o nell'altro il numero uno della Fiorentina avrebbe detto la sua.

E così, in anticipo su quel 29 giugno in cui davvero scadrà il bando al quale la Fiorentina non ha preso parte, ecco le conferme filtrate nella giornata di ieri: Commisso non ha intenzione di attendere la fine del mese per raccontare le proprie verità, e in videoconferenza dagli Stati Uniti sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande del caso.

Logico che il primo pensiero vada agli sviluppi sulla vicenda stadio, per la verità piuttosto deludenti, tanto più alla luce dei recenti contatti avvenuti tra la società viola e i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio. Tra la ristrutturazione del Franchi e un impianto nuovo che possa nascere fuori dal Comune di Firenze non sembrano esserci altre opzioni ed è anche per questo che sarà fondamentale capire quale direzione vorrà prendere il presidente della Fiorentina. Ancor prima di tornare in campo a partire dal 22 giugno, il futuro della Fiorentina passa anche e soprattutto da quel che Commisso racconterà a partire da sabato prossimo.