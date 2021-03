RIBERY C'È, AMRABAT TORNA TRA I TITOLARI

Dimenticare Udine, ripartire in qualche modo, ritrovarsi in campo e ritrovare uno spirito di gruppo fino a questo momento sempre a intermittenza. Tanti i motivi di difficoltà nella gara di stasera contro la Roma, e la classifica testimonia degli stessi valori espressi in stagione dalle due formazioni. Prandelli alla vigilia torna sul clima rovente per le critiche, fa quadrato intorno ai giocatori, comunque spronati negli ultimi giorni da dirigenti e proprietà.

Intanto Ribery dovrebbe essere della partita, nuovamente accanto a Vlahovic e qualche metro più avanti un centrocampo nel quale rientrerà Amrabat. Insieme all'ex Verona l'impiego di Castrovilli e Pulgar è pressoché obbligato con Biraghi a sinistra e Venuti e Caceres a giocarsi la maglia sulla fascia destra. Dietro ci sono sia Milekovic che Pezzella e Quarta.

Nella Roma ancora Pau Lopez tra i pali con Cristante adattato in difesa insieme a Mancini e Kumbulla. Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni di un centrocampo completato da Villar e Veretout mentre nel duo dietro a Borja Majoral (Dzeko è out, Pedro ed El Shaarawi vanno in panchina) spazio a Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Kumbulla, Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola, L. Pellegrini, Mkhitaryan, Borja Mayoral