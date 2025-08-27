FirenzeViola Prosegue la trattativa per Nicolussi Caviglia: il giocatore vuole la Fiorentina, Lucci prova a limare la distanza col Venezia

La Fiorentina lavora per limare la distanza per Hans Nicolussi Caviglia, obiettivo di mercato che permetterebbe a Stefano Pioli di "liberare" Nicolò Fagioli e di aggiustare una mediana che ancora non pare essere completa.

Si tratta sulla formula

La trattativa non è saltata come suggerivano questa mattina da Venezia, ma è comunque complicata perché i lagunari non vogliono svendere uno dei propri talenti nonostante lui abbia ampiamente fatto capire di non voler restare in Serie B. La Fiorentina lo vorrebbe prendere con una formula come il prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Venezia vorrebbe avere la certezza di cederlo subito o comunque alla fine di questo campionato.

Nicolussi Caviglia vuole la Fiorentina

L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, è al lavoro insieme alle due dirigenze per avvicinare le parti e trovare l'accordo che possa permettere a Nicolussi Caviglia di cambiare maglia. Il centrocampista è entusiasta della possibilità di giocare con la maglia viola e spinge affinché si possa accelerare in direzione Firenze. Molto dipenderà dalla determinazione del Venezia, che però deve fare i conti con la volontà del proprio tesserato ormai a pochissimi giorni dalla fine del calciomercato.